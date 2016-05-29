Гройсман поручил создать комиссию для расследования пожара в доме престарелых под Киевом

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил срочно создать комиссию для изучения обстоятельств пожара, произошедшего сегодня ночью в доме престарелых в селе Литочки Броварского района Киевской области.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Комиссию возглавит вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко. Сегодня же комиссия заслушает представителей МВД, ГСЧС, Киевской ОГА, которые работали на месте трагедии, говорится в сообщении.

О принятых на месте пожара мерах и создании комиссии проинформирован также президент Украины.

Гройсман выразил соболезнования семьям погибших в пожаре. "От имени правительства примите мои искренние соболезнования в связи со страшной трагедией, которая причинила непоправимые потери", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 29 мая в 03.48 в селе Литочки Броварского района на территории частного домовладения в двухэтажном здании, в котором организовано временное проживания лиц преклонного возраста, возник пожар.

По данным ГСЧС, в 05.25 пожар локализован, в 08.25 - ликвидирован.

По состоянию на 10 час. на месте пожара найдены тела 16 человек. Судьба 1 человека остается неизвестной. Поиски продолжаются.