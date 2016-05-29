Под Киевом произошел масштабный пожар в доме престарелых: погибли 17 человек

Число жертв пожара в доме престарелых в селе Литочки под Киевом по состоянию на 11.00 возросло до 17 человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщалось, 29 мая в 03.43 в селе Литочки Броварского района на территории частного домовладения в двухэтажном здании, в котором организовано временное проживание лиц преклонного возраста, возник пожар с последующим распространением огня по всей площади.

По предварительной информации, в доме находилось 35 человек. Подразделениями ГСЧС спасено 18 человек, из которых 5 человек с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы в больницу.

По данным ГСЧС, в 05. 25 пожар локализован, в 08.25 - ликвидирован.