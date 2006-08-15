Кабмин подсчитал торговый баланс на будущий год

Кабинет Министров прогнозирует позитивное сальдо торгового баланса по итогам 2007 года на уровне 163 млн. грн. Об этом говорится в Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2007 год, утвержденном КМУ, которым располагает УНИАН.

Правительство прогнозирует экспорт товаров и услуг на уровне 54 млрд. 179 млн. долл. (Рост по сравнению с 2006 годом – 12,1%), импорт товаров и услуг на уровне 54 млрд. 016 млн. долл. (рост по сравнению с 2006 годом – 7,3%).

Справка УНИАН. В Украине в июне 2006 года экспорт товаров по сравнению с июнем 2005 года вырос на 17,4% и составлял 3 млрд. 321,5 млн. долл., импорт – на 12,7%, до 3 млрд. 609,9 млн. долл.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в июне выросло на 11% и за январь-июнь 2006 года составило 2 млрд. 919,4 млн. долл. (в январе-июне 2005 года положительное сальдо достигало 397,2 млн. долл.).

Экспорт товаров за январь-июнь т.г. составил 17 млрд. 363,2 млн. долл., импорт - 20 млрд. 282,6 млн. долл. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в текущем году экспорт вырос на 2,1%, импорт увеличился на 22,1%.