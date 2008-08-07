В западной Украине остаются подтопленными 323 жилых дома

По состоянию на 7.00 7 августа в шести областях западного региона Украины (Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Черновицкой, Закарпатской и Тернопольской, пострадавшие вследствие стихийного бедствия (очень сильные дожди, которые привели к резкому поднятию уровней воды в реках Карпатского бассейна) остаются подтопленными 12 населенных пунктов и 323 жилых дома.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, продолжается выполнение второго этапа ликвидации чрезвычайной ситуации - проведение восстановительных работ: откачивание воды из подтопленных домов и колодцев, расчистка дорог и проездов. Санитарно-эпидемиологической службой осуществляется постоянный контроль за эпидемиологической обстановкой. Население информируется о текущей обстановке и мерах, предпринимаемых для ее нормализации.

Авиацией МЧС и Минобороны на протяжении минувших суток осуществлено 34 полета, перевезено 127 человек (медицинские работники, больные, бригады специалистов и т. п.) и 13,6 т груза.

Государственной гидрометеорологической службой МЧС обеспечен круглосуточный контроль уровней воды на реках, что дает возможность своевременно реагировать на негативные смены оперативной обстановки.

Всего к работам привлечены 10 тыс. 484 чел. и 2 тыс. 180 ед. техники сил гражданской защиты, МВД и Минобороны, в том числе от МЧС: 6 тыс. 225 чел., 1 тыс. 555 ед. автомобильной и специальной техники и 69 ед. инженерной техники.