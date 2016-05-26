Адвокаты рассказали, кто с украинской стороны затягивал освобождение Савченко

Адвокаты Марк Фейгин и Николай Полозов рассказывают, что давление и определенное затягивание дела происходило с обеих сторон – как с российской, так и с украинской, сообщает "Украинская правда".

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На вопрос о давлении и препятствовании деятельности в деле Савченко и срывы процесса ее освобождения и обмена, Полозов ответил: "Сравнивать давление в РФ и Украине невозможно: в РФ это вертикаль спецслужб и ФСБ, мы там - под колпаком, все телефоны прослушиваются. В Украине - совершенно другое отношение, в своей работе мы в основном сталкивались с поддержкой и помощью, а не с противодействием".

Марк Фейгин в свою очередь заявил, что с украинской стороны определенное препятствование деятельности адвокатов оказывали представители СБУ, в частности, возглавлявший в то время следственное управление СБУ Василий Вовк.

"Осенью 2014 года на программе "Шустер Live" я встретил человека, которому мы писали бумаги и пытались получить биллинг телефонов и другие документы, чтобы приобщить их к материалам следствия, а он нам не давал. Этот человек - экс-начальник следственного управления СБУ Василий Вовк", - заявил Фейгин.

По его словам, Волк отказывал в предоставлении документов на запросы адвокатов: "Я вам ничего не дам".

"Как можно решить эту проблему?", спросили мы у него. "Никак", - ответил Волк", - сообщил Фейгин.

После этого, рассказывают адвокаты, они обратились к нардепу от "Батькивщины" Сергею Власенко, который, в свою очередь, - к тогдашнему председателю СБУ Валентину Наливайченко.

"И документы адвокатам начали предоставляться. Но Вовк дал какое-то интервью, в котором заявил, что мы все - "агенты ФСБ"... То есть определенное препятствие было, но неизвестно, ради чего и с какой целью", - отметил Фейгин.

Кроме того, Фейгин заявил, что освобождение Савченко должно было состояться еще 12 апреля.

"12 апреля ожидали, что что-то должно произойти.... Наде сказали, что 12 апреля все будет нормально, едва не борт самолета ждем, и если не отпустят - то скажут точную дату, когда. Но этого не произошло. Потом было какое-то движение перед днем рождения Савченко - 11 мая. Что ее мол отпустят теперь, а Ерофеева и Александрова - позже. И тоже ничего не произошло. Такие были дать, если не учитывать другие мелкие поводы", - отметил адвокат.

Ранее сообщалось, руководитель главного следственного управления СБУ Василий Вовк заявил, якобы "российские адвокаты заинтересованы в том, чтобы Савченко просидела в РФ как можно дольше". Впоследствии в СБУ извинились перед Савченко за высказывания Вовка о ее адвокатах.