Адвокат об освобождении Савченко: украинские СМИ даже не понимают той роли, которую сыграли
Адвокат Надежды Савченко Марк Фейгин заявил, что украинские СМИ сыграли чрезвычайно важную роль в освобождении летчицы.
Такое мнение он высказал во время пресс-конференции в Киеве в четверг.
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"В первую очередь я хотел бы поблагодарить украинскую прессу. Украинские СМИ, вы просто не понимаете даже до конца той роли, которую вы сыграли. А я ее понимаю, потому что у меня есть с чем сравнить. Я сравниваю с российскими СМИ. В России нет честных и независимых СМИ", – цитирует Фейгина "Украинская правда".
Адвокат заявил, что задача адвокатов состояла в том, чтобы политики самого высокого уровня имели возможность надавить на президента Владимира Путина.
В целом, по его мнению, украинское государство справилось с задачей ее освобождения.
Также Фейгин напомнил, что 27 мая состоится их пресс-конференция, но уже с Надеждой Савченко в 12.00.
Напомним, летчица вернулась в Украину в среду.