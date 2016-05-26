Адвокат об освобождении Савченко: украинские СМИ даже не понимают той роли, которую сыграли

Такое мнение он высказал во время пресс-конференции в Киеве в четверг.

Читайте такжеЖест "гуманизма" Путина не помог: в Кремле считают, что освобождение Савченко не "реставрирует" отношения с ЕС

"В первую очередь я хотел бы поблагодарить украинскую прессу. Украинские СМИ, вы просто не понимаете даже до конца той роли, которую вы сыграли. А я ее понимаю, потому что у меня есть с чем сравнить. Я сравниваю с российскими СМИ. В России нет честных и независимых СМИ", – цитирует Фейгина "Украинская правда".

Адвокат заявил, что задача адвокатов состояла в том, чтобы политики самого высокого уровня имели возможность надавить на президента Владимира Путина.

В целом, по его мнению, украинское государство справилось с задачей ее освобождения.

Также Фейгин напомнил, что 27 мая состоится их пресс-конференция, но уже с Надеждой Савченко в 12.00.

Напомним, летчица вернулась в Украину в среду.