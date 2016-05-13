Reuters узнал, что стало "последней каплей" для увольнения руководства редакции "РБК"

Сегодня "РБК" объявил об увольнении главного редактора газеты Максима Солюса, шеф-редактора Елизаветы Осетинской и заместителя шеф-редактора Романа Баданина. Как сообщил Reuters информированный источник, уход связан с усилившимся давлением Кремля.

Читайте такжеВ России разблокировали сайт "Крым.Реалии"

В среду, 11 мая, издание обнародовало материл "Напротив "дворца Путина" под Геленджиком начнут разводить устриц", который, по словам источника Reuters в РБК, стал "последней каплей". В статье шла речь о том, что российское хозяйственное общество "Южная цитадель" получило тысячу гектаров акватории у мыса Идокопас под Геленджиком для выращивания устриц и мидий.

"Это спровоцировало гнев Кремля, который обратился к акционерам", -добавил собеседник издания, пожелавший остаться анонимным.

При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявляет, что уход редакторов не связан с политикой или политическим давлением.

"Кроме того, в последние месяцы "РБК" "раздражало" российские власти, публикуя материалы о бизнесе предполагаемого "зятя" Путина Кирилла Шамалова, а также о соратниках российского лидера в списках владельцев офшоров из "панамского архива", - поясняет Reuters.

"В последнее время мы много говорили о том, как развивать "РБК" в будущем, и не могли прийти к консенсусу по ряду важных вопросов. Потому приняли решение расстаться", - заявил гендиректор компании Николай Молибог.

Как сообщает "Медуза", формально уволен только Солюс. В пресс-релизе РБК об этом не говорится (в отношении всех трех редакторов сказано "покидают" без уточнений. Главред холдинга Роман Баданин и шеф-редактор "РБК" Елизавета Осетинская ушли вслед за ним по собственному желанию.

Позже изданию Snob стало известно, что из "РБК" уходят еще 14 журналистов. По данным источника Znak.com, исполнять обязанности шеф-редактора будет Ирина Малкова, которая сейчас работает заместителем главного редактора по направлению "Бизнес".

Читайте такжеГенсек Совета Европы заявил об угрозах журналистам из-за публикации "Миротворцем" личных данных

Как известно, в середине апреля в офисе группы компаний ОНЭКСИМ, принадлежащей Михаилу Прохорову, частью которой является "РБК" прошли обыски. ФСБ РФ связали их с уголовным делом в отношении банка "Таврический", который санирует ОНЭКСИМ. Но здесь ситуацию с увольнениями комментировать отказались.

Елизавета Осетинская пришла в "РБК" в конце 2013 года, Роман Баданин и Максим Солюс работали в холдинге с начала 2014-го. До перехода в "РБК" Баданин работал заместителем главного редактора сайта "Газеты.ру" и шеф-редактором сайта Forbes.ru. Осетинская руководила русской версией журнала Forbes, была главным редактором сайта Vedomosti.ru. Максим Солюс работал заместителем главного редактора газеты "Ведомости".