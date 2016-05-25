Геращенко: Россия пыталась привязать освобождение Савченко к вопросу ослабления санкций

22:16, 25 мая 2016
Общество
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Российская Федерация неофициально пыталась привязать вопрос освобождения украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко к вопросу ослабления санкций.

facebook.com/iryna.gerashchenko

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко в эфире телеканала 112 Украина.

"Российская Федерация пыталась привязать вопрос освобождения Надежды, неофициально, к вопросу ослабления санкций и прочее. Россия все время говорила о том, что процесс над Савченко не имеет никакого отношения к минским соглашениям, что ее освобождение не является пунктом минских соглашений", - отметила она.

В дальнейшем, по словам Геращенко, Украина будет настаивать на освобождении остальных политзаключенных, которые находятся на территории Российской Федерации. "Украина и весь мир настаивали, что надо освободить всех заложников. И мы будем добиваться освобождения всех других политзаключенных. В России их теперь 11. Мы надеемся на хорошие новости до конца этого месяца, что особенно касается Солошенко и Афанасьева. Будем работать и по другим", - сказала она.

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При этом Геращенко подчеркнула, что работать над вопросом освобождения других политзаключенных выразила желание и Надежда Савченко. "Надежда половину пути в самолете находилась в кабине пилота, и она получала удовольствие, что находится в своей среде. Мы говорили с ней о других заложниках, она интересовалась, сколько еще осталось заложников в РФ и на оккупированных территориях. Она хочет присоединиться к их освобождению. Ее голос будет очень весомый для мира", - резюмировала Геращенко.

Надежда Савченко наконец в Украине
Надежда Савченко наконец в Украине /  © facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
Надежда Савченко ступила на родную землю босиком
Надежда Савченко ступила на родную землю босиком /  © facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
Надежда Савченко и Юлия Тимошенко
Надежда Савченко и Юлия Тимошенко /  © facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
Вера Савченко в ожидании прибытия сестры
Вера Савченко в ожидании прибытия сестры /  © facebook Iryna Gerashchenko
Журналисты ожидают прибытия самолета с Надеждой Савченко
Журналисты ожидают прибытия самолета с Надеждой Савченко /  © facebook Iryna Gerashchenko
Мама Савченко перед прибытием дочери
Мама Савченко перед прибытием дочери /  © facebook Iryna Gerashchenko
Мама и сестра Савченко
Мама и сестра Савченко /  © facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
Совместная пресс-конференция Савченко и Порошенко в АПУ
Совместная пресс-конференция Савченко и Порошенко в АПУ /  © facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
Порошенко вручил Савченко ''Золотую Звезду''
Порошенко вручил Савченко "Золотую Звезду" /  © facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
Савченко перед отлетом из России
Савченко перед отлетом из России /  © facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
Сестры Савченко в Украине
Сестры Савченко в Украине /  © facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 мая, состоялся обмен украинской летчицы Савченко на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

Савченко вернулась в Киев самолетом президента Украины.

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