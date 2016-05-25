Геращенко: Россия пыталась привязать освобождение Савченко к вопросу ослабления санкций

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко в эфире телеканала 112 Украина.

"Российская Федерация пыталась привязать вопрос освобождения Надежды, неофициально, к вопросу ослабления санкций и прочее. Россия все время говорила о том, что процесс над Савченко не имеет никакого отношения к минским соглашениям, что ее освобождение не является пунктом минских соглашений", - отметила она.

В дальнейшем, по словам Геращенко, Украина будет настаивать на освобождении остальных политзаключенных, которые находятся на территории Российской Федерации. "Украина и весь мир настаивали, что надо освободить всех заложников. И мы будем добиваться освобождения всех других политзаключенных. В России их теперь 11. Мы надеемся на хорошие новости до конца этого месяца, что особенно касается Солошенко и Афанасьева. Будем работать и по другим", - сказала она.

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При этом Геращенко подчеркнула, что работать над вопросом освобождения других политзаключенных выразила желание и Надежда Савченко. "Надежда половину пути в самолете находилась в кабине пилота, и она получала удовольствие, что находится в своей среде. Мы говорили с ней о других заложниках, она интересовалась, сколько еще осталось заложников в РФ и на оккупированных территориях. Она хочет присоединиться к их освобождению. Ее голос будет очень весомый для мира", - резюмировала Геращенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 мая, состоялся обмен украинской летчицы Савченко на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

Савченко вернулась в Киев самолетом президента Украины.