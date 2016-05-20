СНБО поручил Кабмину решить проблемы финансирования оборонного заказа

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СНБО по итогам сегодняшнего заседания. Отмечается, что на заседании был обсужден ряд вопросов, связанных с выполнением оборонных задач и с развитием военно-промышленного комплекса.

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В частности, отмечается, что предусмотрено существенно усовершенствовать систему государственного управления в этой сфере.

Во время обсуждения были определены конкретные меры по развитию потенциала оборонных предприятий по обеспечению Вооруженных сил Украины и других военных формирований современным вооружением и военной техникой.

Участники заседания также рассмотрели проблемы, возникшие с финансированием государственного оборонного заказа и важных военных программ в связи с отсутствием законодательного обеспечения наполнения специального фонда государственного бюджета.

"В этом контексте Кабинету министров было поручено принять безотлагательные меры для решения этого вопроса и обеспечения финансирования сектора обороны и безопасности в полном объеме", - говорится в сообщении.