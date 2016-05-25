Порошенко прокомментировал возвращение Савченко в Украину

”Наша Надя уже на украинской земле. Рад поздравить ее с возвращением! Поздравляю украинцев и весь мир с нашей победой!”, - написал глава государства на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВ "Борисполе" Савченко встретилась с мамой

Порошенко подчеркнул, что борьба за освобождение всех украинских заложников продолжается.

”Спасибо всем в мире, кто помогал мне в этой сегодняшней победе. Долгие 709 дней плена наконец-то закончились”, - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 мая, стало известно об обмене украинской летчицы Надежды Савченко на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

Самолет с Савченко на борту уже приземлился в столичном аэропорту ”Борисполь”.