Порошенко прокомментировал возвращение Савченко в Украину
15:50, 25 мая 2016Общество
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Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинскую лётчицу Надежду Савченко с возвращением в Украину.
Порошенко прокомментировал возвращение Савченко в Украину / president.gov.ua
”Наша Надя уже на украинской земле. Рад поздравить ее с возвращением! Поздравляю украинцев и весь мир с нашей победой!”, - написал глава государства на своей странице в Facebook.
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Порошенко подчеркнул, что борьба за освобождение всех украинских заложников продолжается.
”Спасибо всем в мире, кто помогал мне в этой сегодняшней победе. Долгие 709 дней плена наконец-то закончились”, - подчеркнул Порошенко.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 мая, стало известно об обмене украинской летчицы Надежды Савченко на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева.
Самолет с Савченко на борту уже приземлился в столичном аэропорту ”Борисполь”.
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