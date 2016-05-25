"Сдержал слово": адвокат похвастался, что выполнил обещание освободить Савченко

Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

"Два года назад я обещал украинцам сделать все возможное, чтобы освободить Надю. Так вот. Я умею держать слово. Она на пути домой, в Украину", - говорится в сообщении.

"Мне и Николаю Полозову пришлось пройти трудный двухлетний путь по защите и спасению Нади. Наша стратегия политической защиты дала результат", - добавил он.

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Фейгин также сообщил, что адвокаты Савченко завтра встретятся с ней в Киеве.