"Сдержал слово": адвокат похвастался, что выполнил обещание освободить Савченко
14:39, 25 мая 2016Общество
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Адвокат украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко Марк Фейгин отметил, что сделал все возможное для освобождения незаконно осужденной в РФ.
Адвокаты встретятся с Савченко завтра в Киеве / vesti.ru
Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.
"Два года назад я обещал украинцам сделать все возможное, чтобы освободить Надю. Так вот. Я умею держать слово. Она на пути домой, в Украину", - говорится в сообщении.
"Мне и Николаю Полозову пришлось пройти трудный двухлетний путь по защите и спасению Нади. Наша стратегия политической защиты дала результат", - добавил он.
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Фейгин также сообщил, что адвокаты Савченко завтра встретятся с ней в Киеве.
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