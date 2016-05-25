Турпоток в оккупированный Крым в этом году может упасть на 12% - экс-министр туризма АРК

Об этом сообщил в ходе пресс-конференции экс-министр курортов и туризма Автономной республики Крым (АРК) Александр Лиев.

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"В 2014 году Крым принял 1,5 млн человек, в 2015 году - 1,7 млн человек, в этом году на основании последних двух лет можно прогнозировать, что туристический поток будет на уровне 1,5 млн туристов, что связано, в первую очередь, с узким транспортным горлом...Туристический год - 2016 будет за гранью убыточности для многих туристических объектов в Крыму", - сказал Лиев.

Он подчеркнул, что за последние три года туристическая отрасль в Крыму "изменилась до неузнаваемости" вследствие аннексии полуострова Россией. Так, он сообщил, что в 2012-2013 годах до российской оккупации полуостров принимал рекордное количество отдыхающих. В частности, в 2012 году число туристов из других регионов Украины и иностранцев достигло отметки в 6,13 млн человек, что стало рекордом за весь постсоветский период. в 2013 году Крым посетило 6 млн человек, в 2014 году турпоток резко упал - до 1,2-1,5 млн человек.

Согласно розданному на пресс-конференции пресс-релизу, в 2014 году Крым посетило 70% туристов из России, 28% - из Украины, тогда как в 2015 году последний показатель пошел резко на спад: доля украинцев, посетивших полуостров в прошлом году, составила 10% от общего числа, а россияне заняли 88% туристического рынка в Крыму.

В 2016 году, согласно прогнозу Ассоциации индустрии гостеприимства Украины, Крым посетят 99% туристов из России, 0,5-0,6% - граждане Украины.

Лиев подчеркнул, что показательным моментом в прогнозировании предстоящего летнего туристического сезона всегда считались майские праздники. Так, в период майских праздников, с 29 апреля по 15 мая, Крым посетило 35 тыс. человек, а в 2014-2015 годах эта цифра составляла 30 тыс., а до оккупации полуострова в 2012-2013 годах этот показатель достигал отметки в 200 тыс. человек.

По его словам, наиболее популярными курортами Крыма по регионам являются сейчас Ялта и Севастополь.

"Цена на крымский продукт сейчас практически на 40% выше, чем отдых в Сочи, тогда как ранее, до оккупации, в Крыму было дешевле отдыхать практически на 40%", - отметил Лиев, добавив, что это связано с повышением тарифов на энергоносители и продукты питания на полуострове.

Как сообщал УНИАН, с февраля 2014 года Россия оккупировала часть территории Украины – Крым и восточную часть Донбасса - и развязала продолжающуюся до сих пор кровопролитную войну, в ходе которой было убито около 10 тыс. человек. Кроме того, почти 2 млн человек были вынуждены покинуть свои дома. Большая часть населения РФ продолжает одобрять действия руководства своей страны.