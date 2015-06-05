Так называемого министра туризма Крыма уволили за плохую подготовку к сезону

Так называемый председатель крымского парламента Владимир Константинов заявлял, что смена министра туризма необходима для придания министерству "нового импульса", передает Би-би-си.

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Новым главой ведомства назначен Сергей Стрельбицкий, до этого занимавший должность советника по вопросам туристической отрасли самопровозглашенного "председателя" оккупированного Крыма Сергея Аксенова.

Как сообщал УНИАН, нынешний курортный сезон в оккупированном Россией Крыму стартовал провалом. Почти во всех курортных городах наблюдались безлюдные пляжи и пустые санатории. Впрочем как и в прошлогоднем сезоне.

Примечательно, что в прошлом году сотрудникам всех российских государственных компаний и предприятий также настоятельно рекомендовали отправится на отдых в Крым.