Коммунальщики рассказали, когда львовянам вернут горячую воду

Гідравлівлічні испытания магистральных трубопроводов от ТЭЦ-1 и ТЦ «Северная» обнаружили около 90 порывов. В связи с этим горячую воду горожанам во всех районах, которые обслуживает ЛГКП «Львовтеплоэнерго», вернут с 11 июня. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия.

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В результате гидравлики было выявлено 82 порывы лишь на теплосетях от ТЭЦ-1. Сейчас идут работы по их ликвидации.

"Один из самых проблемных отрезков теплосети, который нужно заменить - это сеть на Сыхове, в районе Верхнего Шувара, пр. Красной Калины,36. В конце февраля там уже возникал порыв, из-за чего была приостановлена подача отопления и горячей воды на весь Сихов. Сложность работ здесь заключается в том, что данная тепловая сеть пролегает через рынок. Поэтому, прежде чем приступить к ремонтным работам, нужно убрать торговые будки. Замена данной магистральной сети является чрезвычайно важной, ведь по ней идет теплоснабжение на весь Сиховский район", - отмечают коммунальщики.

Также возникли порывы на тепловых сетях по ул. Научная,5-7, на территории военной части по вул. Стрыйская,28, на вул. Тернопольской (ТК-1004-1005), вул. Владимира Великого,3-5, 51, вул. Щурата,7-11, Волнового,56а (в бойлерной) и др..

Во время гидравлики также возник порыв на магистральные сети диаметром 1000мм на выходе из ТЦ «Северная», от которой идет теплоснабжение на весь Шевченковский район.

Как известно, без горячей воды львовяне в целом ряде районов остались 10 мая.