В Киеве презентовали первое в мире издание "Кобзаря" на китайском языке (фоторепортаж)
17:32, 23 мая 2016Общество
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В Киеве 23 мая презентовали первое в мире издание "Кобзаря" украинского поэта Тараса Шевченко на китайском языке.
В Киеве презентовали "Кобзаря" на китайском / Фото УНИАН
Как сообщает корреспондент УНИАН, в презентации книги принял участие вице-президент Китайской академии каллиграфии и живописи Алан Юй.
Кроме текста, издание содержит иллюстрации в китайском стиле.
Как ранее сообщал УНИАН, в прошлом году Киев посетила делегация китайских художников, которая объявила о планах создать новое издание "Кобзаря" на китайском языке с иллюстрациями на сюжеты произведений Шевченко в стиле "гохуа". Китайские художники планировали создать издание по впечатлениям, полученным во время пребывания в Украине.
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