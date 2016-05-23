В Киеве презентовали первое в мире издание "Кобзаря" на китайском языке (фоторепортаж)

Как сообщает корреспондент УНИАН, в презентации книги принял участие вице-президент Китайской академии каллиграфии и живописи Алан Юй.

Кроме текста, издание содержит иллюстрации в китайском стиле.

Как ранее сообщал УНИАН, в прошлом году Киев посетила делегация китайских художников, которая объявила о планах создать новое издание "Кобзаря" на китайском языке с иллюстрациями на сюжеты произведений Шевченко в стиле "гохуа". Китайские художники планировали создать издание по впечатлениям, полученным во время пребывания в Украине.