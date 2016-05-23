В Киеве презентовали первое в мире издание "Кобзаря" на китайском языке (фоторепортаж)

17:32, 23 мая 2016
Общество
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В Киеве 23 мая презентовали первое в мире издание "Кобзаря" украинского поэта Тараса Шевченко на китайском языке.

УНІАН

Как сообщает корреспондент УНИАН, в презентации книги принял участие вице-президент Китайской академии каллиграфии и живописи Алан Юй.

Кроме текста, издание содержит иллюстрации в китайском стиле.

Как ранее сообщал УНИАН, в прошлом году Киев посетила делегация китайских художников, которая объявила о планах создать новое издание "Кобзаря" на китайском языке с иллюстрациями на сюжеты произведений Шевченко в стиле "гохуа". Китайские художники планировали создать издание по впечатлениям, полученным во время пребывания в Украине.

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