В Полтавской области главу РГА задержали при получении взятки в $23 тысячи

Об этом сообщил начальник следственного отдела прокуратуры Полтавской области Анатолий Буряк, передает пресс-служба прокуратуры.

По словам Анатолий Буряка, чиновник требовал от частного предпринимателя 30 тыс. долларов США, что по курсу Национального банка Украины составляет 750 тыс. грн., за влияние на принятие решения о предоставлении в аренду объекта недвижимости площадью 600 кв. м.

"Правоохранители задержали главу райгосадминистрации после получения части денег, а именно: 23 тыс. долл., сказал начальник следственного отдела прокуратуры", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСБУ задержала председателя профсоюза, который требовал взятку в $100 тысяч за прекращение акций протеста (видео)

"Сведения о данном факте внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 369-2 (получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды) УК Украины", - добавили в прокуратуре.

Отмечается, что в настоящее время проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.