«Криворожсталь» называет претензии Семенюк голословными

Фонд госимущества не имеет оснований разрывать договор покупки-продажи „Криворожстали“. Об этом корреспонденту “Немецкой волны” заявил генеральный директор предприятия Жан Жуе. Руководство металлургического предприятия готово отчитаться по каждому из пунктов соглашения, однако требований предоставить такой отчет из фонда госимущества на предприятие не поступало.

Фонд госимущества в лице Валентины Семенюк обвиняет инвестора невыполнение обязательств относительно реконструкции производства, улучшения экологических показателей, а также пренебрежение социальными обязательствами. Генеральный директор “Арселор Миттал Стил” Жан Жуе убежден, что объективных оснований для таких выводов ФГУ не имеет. На предприятии уже больше года не было комиссии по этому госучреждению, которая могла бы изучить реальное состояние дел на комбинате. Кроме того, с тех пор как голова фонда высказала свои замечания, на “Миттал Стол” так и не получили любых официальных документов с перечнем нарушений. Профсоюзы предприятия заявляют, что еще в июне направили в Киев письмо, в котором сообщили, - так называемый пункт нуль-пять, обязывающий перечислять в развитие социальной сферы полпроцента от общего объема продажи продукции, в этом году выполнен полностью. Поэтому заявление должностного лица заместитель председателя профкома „Арселор Миттал Стол“ Владимир Третьяков называет вполне политическим.