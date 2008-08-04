За полгода на дорогах погибли 269 детей и 3229 - травмированы

Практически каждое третье дорожно-транспортное происшествие в Украине произошло по вине детей, то есть из-за незнания несовершеннолетними или сознательного игнорирования ими Правил дорожного движения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

За шесть месяцев этого года в государстве произошло 2268 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе 2067 - с пострадавшими. В таких ДТП погибли 269 и травмированы 3229 детей. На фоне общегосударственного снижения дорожно-транспортного травматизма детей его рост зафиксирован в Днепропетровской, Донецкой, Луганской, областях, г. Киеве и Севастополе.

В целом по вине детей произошло 608 ДТП, в которых 36 несовершеннолетних погибли, и получили травмы 635 несовершеннолетних. Рост дорожно-транспортного травматизма по вине детей состоялся в Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской областях и г. Севастополь. Каждое пятое дорожно-транспортное происшествие по вине детей произошло по вине детей-пешеходов. В целом таких случаев зарегистрировано 445, в них погибли 22 несовершеннолетних пешехода, и 430 получили травмы.

Департамент ГАИ МВД Украины реализует ряд соответствующих профилактических мероприятий. В частности, в начале летних каникул во всех общеобразовательных учебных заведениях государства проведены единые уроки по безопасности дорожного движения и тому подобное.

Непосредственно во время летних школьных каникул работники Госавтоинспекции проводят бесплатные сопровождения патрульными автомобилями автобусов с организованными группами детей к местам оздоровления и отдыха и в обратном направлении.

Особое внимание уделяется техническому состоянию транспортных средств, которыми осуществляется перевозка детей. Для этого проведена целевая общегосударственная операция под условным названием „Автобус-2008, было проверено более 10 тыс. автобусов, которыми осуществлялись перевозки организованных групп детей, при этом выявлено 514 нарушений, допущенных водителями таких транспортных средств.

Не остается вне поля зрения и аварийность с участием водителей скутеров и мопедов с объемом двигателя меньше 50 см куб. Существующее законодательство не предусматривает регистрацию таких транспортных средств и выдачу удостоверения водителя на право управления ими. Вместе с тем, подавляющее большинство водителей скутеров - это дети, которым еще не исполнилось 14 лет. Учитывая сложившуюся ситуацию, на территории Ривненской, Винницкой и Черкасской областей проводится эксперимент по регистрации мопедов (скутеров) с выдачей учетной карточки водителя. Порядок выдачи таких документов утвержден распоряжениями областных государственных администраций. Карточка водителя выдается лицу, сдавшеу в подразделениях Госавтоинспекции тест по проверке знаний Правил дорожного движения. Карточка также изымается работниками ГАИ в случае совершения водителями мопедов дорожно-транспортного происшествия, управления ими в нетрезвом состоянии или допущения более трех нарушений ПДД на протяжении календарного года (фиксируются работниками ГАИ в карточке).