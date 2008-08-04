От наводнений пострадали полтысячи человек – оперативные данные Минздрава

По оперативным данным Украинского научно-практического центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, вследствие наводнений, случившихся 23-26 июля 2008 г. в западных областях Украины (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская, Тернопольская, Винницкая), по состоянию на 4 августа пострадали 498 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, 38 лиц (в частности 8 детей) погибли и исчезли без вести, из них 24 (в частности 7 детей) – в Ивано-Франковской области, 12 (в частности 1 ребенок) - в Черновицкой области, 2 - в Винницкой области.

Медиками осуществлен профилактический осмотр 143 тыс. 320 лиц, в частности 17 тыс. 768 детей. Выявлено 2 тыс. 88 больных, в т.ч. 172 детей, госпитализированы 472 человека, в т.ч. 74 ребенка.

Кроме того, по данным Минздрава, стихией нанесен материальный ущерб 122 учреждениям здравоохранения Украины и 4 санаториям на общую сумму 124 млн. 621,3 тыс. грн.

В зоне наводнения работаю 3 тыс. 765 врачей и 4 тыс. 650 медицинских работников среднего звена, 78 бригад постоянной готовности І очереди и 46 бригад постоянной готовности ІІ очереди.

В пострадавших районах работает 194 единицы санитарного транспорта.

Для экстренной госпитализации подготовлено 45% коечного фонда.

Также планируется, что оздоровительный курс в южных регионах страны пройдут 330 детей Черновицкой области. Так, лагерь «Ласпи» посетит 60 детей, лагерь «Артек» - 270 детей. Кроме того, «Артек» посетят 600 детей из Ивано-Франковской области.

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От наводнений 23-26 июля в западных областях Украины пострадали почти 500 человек – оперативные данные Минздрава

Киев. 4 августа. УНИАН. По оперативным данным Украинского научно-практического центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, вследствие наводнений, случившихся 23-26 июля 2008 г. в западных областях Украины (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская, Тернопольская, Винницкая), по состоянию на 4 августа пострадали 498 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, 38 лиц (в частности 8 детей) погибли и исчезли без вести, из них 24 (в частности 7 детей) – в Ивано-Франковской области, 12 (в частности 1 ребенок) - в Черновицкой области, 2 - в Винницкой области.

Медиками осуществлен профилактический осмотр 143 тыс. 320 лиц, в частности 17 тыс. 768 детей. Выявлено 2 тыс. 88 больных, в т.ч. 172 детей, госпитализированы 472 человека, в т.ч. 74 ребенка.

Кроме того, по данным Минздрава, стихией нанесен материальный ущерб 122 учреждениям здравоохранения Украины и 4 санаториям на общую сумму 124 млн. 621,3 тыс. грн.

В зоне наводнения работаю 3 тыс. 765 врачей и 4 тыс. 650 медицинских работников среднего звена, 78 бригад постоянной готовности І очереди и 46 бригад постоянной готовности ІІ очереди.

В пострадавших районах работает 194 единицы санитарного транспорта.

Для экстренной госпитализации подготовлено 45% коечного фонда.

Также планируется, что оздоровительный курс в южных регионах страны пройдут 330 детей Черновицкой области. Так, лагерь «Ласпи» посетит 60 детей, лагерь «Артек» - 270 детей. Кроме того, «Артек» посетят 600 детей из Ивано-Франковской области.