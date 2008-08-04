Ющенко: половина поврежденных домов не была зарегистрирована в БТИ

Около половины поврежденных в результате стихийного бедствия жилых домов в Западной Украине не были официально зарегистрированы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время посещения наиболее пострадавшего от наводнения с. Черногузы в Черновицкой области в рамках своей рабочей поездки на Буковину.

Общаясь с жителями села, В.ЮЩЕНКО проинформировал их о мерах, которые предпринимаются государством для ликвидации последствий экологической катастрофы, в частности в их селе и во всех 6 пострадавших от наводнения областях.

Президент заверил крестьян, что за 4 месяца их жилье будет восстановлено, при этом он заметил, что для реализации этих планов уже разработан соответствующий генеральный план и выделены необходимые средства.

Однако В.ЮЩЕНКО отметил, что от местных жителей также требуется организованность, четкая определенность своих планов относительно возобновления жизнедеятельности и соблюдения порядка и законности.

Как пример, Президент отметил, что сейчас, когда решается вопрос о выделении гражданам компенсационных средств, оказывается, что около половины поврежденных, разрушенных жилых домов в свое время строились без каких-либо разрешений и согласований с органами местной власти, БТИ в частности.

Во время встречи с жителями с. Черногузы В.ЮЩЕНКО также заметил, что «все самое плохое уже позади, мы все преодолеем».

Сейчас в рамках посещения с. Черногузы Президент прибыл на одну из выделенных площадок для строительства на ней нового жилья для крестьян вместо уничтоженного стихией.