Как в Украине и мире отмечают День вышиванки 2016 (фото)

Идея акции "Всемирный день вышиванки" зародилась в 2006 году среди студентов факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича. За 10 лет традиция распространилась на всю Украину и даже за ее пределы.

Праздник не привязан к какому-либо государственному или религиозному событию, и отмечается в каждый третий четверг мая.

Читайте такжеВ Тернополе новорожденным детям дарят вышиванки (фото)

Основная цель мероприятия - это сохранение украинских ценностей и их популяризация среди молодежи и населения государства в целом. Праздник не предусматривает обязательных мер, кроме одевания вышиванки. Хотя на протяжении всей истории мероприятия по инициативе студентов, школьников, общественных и культурных деятелей проводятся концерты, шествия, конкурсы, вечеринки, ярмарки.

В этом году в разных городах Украины и мира, в том числе в Киеве, планируется ряд мероприятий по случаю Дня вышиванки. В частности, одевание в вышиванку памятника Лыбеди и Основателям Киева на Майдане Независимости, а также акция на Софийской площади столицы в 18:00.

В соцсетях фотографиями в вышиванках уже отметились простые украинцы, известные люди, политики, чиновники, сотрудники дипломатических представительств в разных уголках Украины и мира.

"Сегодня такой день, что даже Москали на работу приходят в вышиванках", - прокомментировал свою фотографию в вышиванке председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.