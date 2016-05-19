Как в Украине и мире отмечают День вышиванки 2016 (фото)

13:44, 19 мая 2016
Общество
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В этом году Всемирный день вышиванки отмечается 19 мая. В этот день принято приходить на работу или учебу в вышиванках.

Пам'ятник Либіді та Засновникам Києва на Майдані Незалежності у вишиванці / УНІАН

Идея акции "Всемирный день вышиванки" зародилась в 2006 году среди студентов факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича. За 10 лет традиция распространилась на всю Украину и даже за ее пределы.

Праздник не привязан к какому-либо государственному или религиозному событию, и отмечается в каждый третий четверг мая.

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Основная цель мероприятия - это сохранение украинских ценностей и их популяризация среди молодежи и населения государства в целом. Праздник не предусматривает обязательных мер, кроме одевания вышиванки. Хотя на протяжении всей истории мероприятия по инициативе студентов, школьников, общественных и культурных деятелей проводятся концерты, шествия, конкурсы, вечеринки, ярмарки.

В этом году в разных городах Украины и мира, в том числе в Киеве, планируется ряд мероприятий по случаю Дня вышиванки. В частности, одевание в вышиванку памятника Лыбеди и Основателям Киева на Майдане Независимости, а также акция на Софийской площади столицы в 18:00.

В соцсетях фотографиями в вышиванках уже отметились простые украинцы, известные люди, политики, чиновники, сотрудники дипломатических представительств в разных уголках Украины и мира.

"Сегодня такой день, что даже Москали на работу приходят в вышиванках", - прокомментировал свою фотографию в вышиванке председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

День вышиванки в Киеве
День вышиванки в Киеве /  © УНИАН
День вышиванки в Киеве
День вышиванки в Киеве /  © УНИАН
День вышиванки в Киеве
День вышиванки в Киеве /  © УНИАН
День вышиванки в Киеве
День вышиванки в Киеве /  © УНИАН
День вышиванки в Киеве
День вышиванки в Киеве /  © УНИАН
Памятник Лыбеди и Основателям Киева на Майдане Независимости в вышиванке
Памятник Лыбеди и Основателям Киева на Майдане Независимости в вышиванке /  © УНИАН
Памятник Лыбеди и Основателям Киева на Майдане Независимости в вышиванке
Памятник Лыбеди и Основателям Киева на Майдане Независимости в вышиванке /  © УНИАН
Памятник Лыбеди и Основателям Киева на Майдане Независимости в вышиванке
Памятник Лыбеди и Основателям Киева на Майдане Независимости в вышиванке /  © facebook.com/День-вишиванки
День вышиванки в Одессе
День вышиванки в Одессе /  © twitter Ian Bateson
Водитель троллейбуса 38 в Киеве
Водитель троллейбуса 38 в Киеве /  © twitter @ian_tanya
Президент Украины Петр Порошенко на работе в вышиванке
Президент Украины Петр Порошенко на работе в вышиванке /  © twitter The Bankova
Верховная Рада в вышиванках
Верховная Рада в вышиванках /  © twitter ЧЕСНО
Президиум украинского парламента в вышиванках
Президиум украинского парламента в вышиванках /  © УНИАН
Нардепы в вышиванках
Нардепы в вышиванках /  © УНИАН
Нардепы в вышиванках
Нардепы в вышиванках /  © УНИАН
Сотрудники Администрации президента
Сотрудники Администрации президента /  © twitter APU
Сотрудники Нацбанка
Сотрудники Нацбанка /  © facebook NBU
Сотрудники МИД Украины
Сотрудники МИД Украины /  © twitter Oleksii Makeiev
Сотрудники Минэкономики
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Посольство Канады в Украине
Посольство Канады в Украине /  © twitter Clint Martin
Коллектив Посольства Украины в Турции
Коллектив Посольства Украины в Турции /  © facebook Посольства Украины в Турции
Сотрудники Посольства Великобритании в Киеве
Сотрудники Посольства Великобритании в Киеве /  © facebook British Embassy Kyiv
Сотрудники Посольства Украины в Великобритании
Сотрудники Посольства Украины в Великобритании /  © facebook Ukraine's Emb. to UK
Сотрудники Посольства США в Киеве
Сотрудники Посольства США в Киеве /  © facebook U.S. Embassy
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Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль
Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль /  © facebook Геннадия Москаля
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