Газета «ВВ» приостановила свой выход из-за аварии

Газета «Вечерние вести» со вчерашнего дня прекратила свой выход из-за прекращения подачи электроэнергии в здание, в котором находится редакция издания.

Об этом УНИАН сообщила заместитель главного редактора газеты «Вечерние вести» Татьяна МАРИНОВА.

«Вчерашний номер газеты уже не вышел. Сегодня электроподача не возобновилась, и специалисты не говорят нам ни о причинах отключения, ни о возможных сроках ликвидации аварии», - сказала Т.МАРИНОВА.

В то же время она подчеркнула, что пострадала не только газета «Вечерние вести». «Насколько мне известно, пострадали еще несколько объектов в Днепровском районе Киева, в том числе городской молокозавод «Галактон», - уточнила заместитель главного редактора.

Т.МАРИНОВА также сообщила, что на все запросы в компанию «Киевэнерго» руководство газеты не получило «официального внятного и конкретного ответа о причинах отключения и возможных сроках возобновления подачи электроэнергии».

«Сейчас коллектив газеты находится на рабочих местах. Мы очень надеемся, что сегодня удастся подготовить номер, датированный 4 августа. Хотя полной уверенности в этом нет», - добавила заместитель главного редактора.

Справка УНИАН. Всеукраинская газета «Вечерние вести» выходит с 2004 года тиражом более 30 тысяч экземпляров. Ее издателем является ООО «Институт экономических реформ».