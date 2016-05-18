"Океан Эльзы" отыграл концерт в Мариуполе перед 30 тысячами зрителей (фоторепортаж)

Об этом сообщается на официальной странице группы в Facebook.

Концерт состоялся в спорткомплексе "Ильичевец" с усиленными мерами безопасности.

"Спасибо вам, Мариуполь! Вы - фантастические! 30 тысяч человек собрались 17 мая на площади и в зале СК "Ильичевец". Каждому из вас спасибо за понимание, терпение, за энергию десятков тысяч сердец. Это с нами теперь! Безусловная благодарность активистам и неравнодушным гражданам, которые верят в себя, творят свою историю сами, тем, кто организовал и провел флеш-моб", - написали музыканты после концерта.

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"Отдельная благодарность за спокойствие и безопасность зрителей личному составу полиции Донетчины, подразделениям Национальной гвардии, СБУ и ВСУ и лично начальнику ГУ Национальной полиции в Донецкой области Вячеславу Аброськіну. Всем, кто помогал в проведении, организации концерта - спасибо! И до новых встреч", - добавили музыканты.

Как сообщал УНИАН, 15 мая "Океан Эльзы" провел эксклюзивный концерт только для поклонников на крыше нового концертного площадке Roof в Киеве, который находится на высоте девятого этажа.

Официальный выход нового альбома состоится уже завтра, 19 мая.