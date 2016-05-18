"Океан Эльзы" отыграл концерт в Мариуполе перед 30 тысячами зрителей (фоторепортаж)

13:52, 18 мая 2016
Общество
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Известная украинская группа "Океан Эльзы" 17 мая отыграла бесплатный концерт в Мариуполе Донецкой области. Послушать выступление музыкантов собрались около 30 тысяч зрителей.

Концерт

Об этом сообщается на официальной странице группы в Facebook.

Концерт состоялся в спорткомплексе "Ильичевец" с усиленными мерами безопасности.

"Спасибо вам, Мариуполь! Вы - фантастические! 30 тысяч человек собрались 17 мая на площади и в зале СК "Ильичевец". Каждому из вас спасибо за понимание, терпение, за энергию десятков тысяч сердец. Это с нами теперь! Безусловная благодарность активистам и неравнодушным гражданам, которые верят в себя, творят свою историю сами, тем, кто организовал и провел флеш-моб", - написали музыканты после концерта.

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"Отдельная благодарность за спокойствие и безопасность зрителей личному составу полиции Донетчины, подразделениям Национальной гвардии, СБУ и ВСУ и лично начальнику ГУ Национальной полиции в Донецкой области Вячеславу Аброськіну. Всем, кто помогал в проведении, организации концерта - спасибо! И до новых встреч", - добавили музыканты.

Как сообщал УНИАН, 15 мая "Океан Эльзы" провел эксклюзивный концерт только для поклонников на крыше нового концертного площадке Roof в Киеве, который находится на высоте девятого этажа.

Официальный выход нового альбома состоится уже завтра, 19 мая.

Зрители ждут начала концерта украинской группы ''Океан Эльзы'' в Мариуполе
Зрители ждут начала концерта украинской группы "Океан Эльзы" в Мариуполе /  © УНИАН
Лидер ''Океана Эльзы'' Святослав Вакарчук и клавишник Милош Елич во время пресс-конференции перед началом концерта
Лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук и клавишник Милош Елич во время пресс-конференции перед началом концерта /  © УНИАН
Святослав Вакарчук перед концертом
Святослав Вакарчук перед концертом /  © УНИАН
Очередь до спорткомплекса перед концертом
Очередь до спорткомплекса перед концертом /  © УНИАН
Зрители ждут начала концерта
Зрители ждут начала концерта /  © УНИАН
Бойцы Национальной гвардии Украины перед началом концерта
Бойцы Национальной гвардии Украины перед началом концерта /  © УНИАН
Правоохранители перед началом концерта
Правоохранители перед началом концерта /  © УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
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