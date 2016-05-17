Аэроразведка против наркопреступников: скандальный Кива презентовал свой последний проект

Об этом Кива написал на своей странице в Facebook.

"На это подразделение будут возложены функции выявления незаконных посевов наркосодержащих растений мака и конопли, а также сопровождения спецопераций по задержанию наркопреступников", - рассказал главный наркополицейский.

Он уверен, что данное нововведение позволит осуществлять выявление незаконных и дикорастущих посевов наркосодержащих растений на более широких массивах территорий, а также в наиболее труднодоступных для других видов транспорта местах.

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Кроме того, по словам Кивы, данное подразделение также позволит оперативно, с возможностью составления перспективных маршрутов, контролировать и перекрывать каналы перемещения лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, во время спецопераций по их задержанию.

Как сообщал УНИАН, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская обратилась к министру внутренних дел Арсену Авакову, призывая уволить Киву с должности начальника Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции. Тогда речь шла о его заявлениях в Facebook.

22 апреля 2016 года во время пресс-конференции руководитель Национальной полиции Хатия Деканоидзе сообщила о внесении на рассмотрение Авакова документов об увольнении Кивы с занимаемой им должности с учетом очередных его высказываний в отношении участников антитеррористической операции.

14 мая стало известно, что Аваков переводит скандального наркоборца Киву на новую должность.