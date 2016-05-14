Аваков переводит скандального наркоборца Киву на новую должность

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков перевел Илью Киву из Национальной полиции на работу в МВД. Об этом министр сообщил в комментарии изданию ЛІГА.net.

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"Переведен в МВД - курировать вопросы в подразделении, которое занимается ветеранами АТО. Причина - не рабочие показатели – как раз они хорошие. Причина - не сработался с Хатией", - пояснил министр.

Как сообщал УНИАН, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская обратилась к министру внутренних дел Арсену Авакову, призывая уволить Киву с должности начальника Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции. Тогда речь шла о его заявлениях в Facebook.

Как сообщалось, 22 апреля 2016 года во время пресс-конференции руководитель Национальной полиции Хатия Деканоидзе сообщила о внесении на рассмотрение Авакова документов об увольнении Кивы с занимаемой им должности с учетом очередных его высказываний в отношении участников антитеррористической операции.