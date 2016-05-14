Деканоидзе о скандальном Киве: надеюсь, скоро у меня не будет подчиненного с такой фамилией

Об этом она сказала в интервью ZN.ua.

"Я подала заявление о его увольнении. Как офицер чести, не вижу этого человека в новой Национальной полиции. Сейчас решение не за мной", - сказала Деканоидзе.

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По ее словам, она не видит результатов работы Кивы.

"Я не вижу результатов его работы. Более того, у него нет доступа к секретной информации. От организованного этим офицером хаоса в департаменте страдают и дело, и люди, которые там работают. Подробностей больше не скажу, так как боюсь скатиться в эмоции. Я надеюсь и почти уверена, что скоро подчиненного с такой фамилией у меня не будет", - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская обратилась к министру внутренних дел Арсену Авакова, призывая уволить Киву с должности начальника Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции.