Омбудсмен призвала Авакова уволить скандального наркоборца Киву

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе омбудсмена.

"В рамках возложенных на уполномоченного Верховной Рады по правам человека функций по осуществлению парламентского контроля за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина, Валерия Лутковская уже обращалась ко главе Нацполиции с просьбой принять меры для прекращения несоблюдения Ильей Кивою принципов, на которых строится деятельность правового государства, и недопустить их нарушения в будущем. К сожалению, на протяжении длительного времени никаких действенных мер руководство Национальной полиции не приняло, о чем свидетельствует информация, которая чуть ли не ежедневно появляется на личной странице Ильи Кивы в социальной сети Facebook. В свою очередь уполномоченный по правам человека в своем обращении к Арсена Авакова акцентирует внимание на неоднократных публичных проявлениях дискриминационного поведения Ильи Кивы и его гомофобных высказываниях", - говорится в сообщении.

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Омбудсмен указывает, что в Facebook Кива активно освещает свою деятельность на посту начальника Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.

"Соответственно, все его высказывания и размещенная им на указанном интернет-ресурсе информация считаются официальными, то есть такими, которые иллюстрируют позицию конкретного органа власти в той или иной ситуации. Как известно, такая деятельность Кивы И.В. уже давно породила в обществе негативную реакцию и возмущение, которое усугубляется отсутствием адекватной реакции со стороны руководства этого должностного лица", – говорится в обращении Лутковской.

Также омбудсмен отметила, что Кива нарушал принципы, закрепленные законодательством в сфере защиты персональных данных, следствием чего стало нарушение права ряда лиц на презумпцию невиновности. В частности, речь идет о распространении недостоверной информации, которая касается персональных данных народного депутата Маси-Мустафы Наема, что стало известно в рамках открытого производства уполномоченного в этом деле.

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Омбудсмен призвала Авакова принять во внимание описанные выше факты, связанные с деятельностью Кивы, учесть положения международно-правовых актов, которыми руководствуется все европейское сообщество, и принять адекватное решение относительно Кивы по результатам рассмотрения документов, представленных руководителем Нацполіції.

Как сообщалось, 22 апреля 2016 года во время пресс-конференции руководитель Национальной полиции Хатия Деканоидзе сообщила о внесении на рассмотрение министра внутренних дел документов об увольнении Кивы с занимаемой им должности с учетом очередные его высказывания в отношении участников антитеррористической операции.