Джамала: у меня одно гражданство, другого мне не нужно

"У меня одно гражданство. Мне другого не нужно. Спасибо", – сказала певица, комментируя предложение от подконтрольной Москве власти аннексированного Россией Крыма сменить гражданство с украинского на российское и вернуться на полуостров, передает радио "Свобода".

Джамала назвала свою победу не политической. "Мне кажется, что это была абсолютная, стопроцентная победа музыки... Я дала более 100 интервью, каждый журналист после этого мне говорил "спасибо, что повышаете музыкальный уровень этого конкурса". Они не знали, что означает 1944 и не понимали, что я пою в припеве, но они благодарили за музыку", – сказала она.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко 16 мая присвоил Джамалепочетное звание "Народная артистка Украины".