Джамала: у меня одно гражданство, другого мне не нужно
Певица Джамала, победившая на песенном конкурсе Евровидение, заявила, что ей не нужно другое гражданство, кроме украинского.
"У меня одно гражданство. Мне другого не нужно. Спасибо", – сказала певица, комментируя предложение от подконтрольной Москве власти аннексированного Россией Крыма сменить гражданство с украинского на российское и вернуться на полуостров, передает радио "Свобода".
Джамала назвала свою победу не политической. "Мне кажется, что это была абсолютная, стопроцентная победа музыки... Я дала более 100 интервью, каждый журналист после этого мне говорил "спасибо, что повышаете музыкальный уровень этого конкурса". Они не знали, что означает 1944 и не понимали, что я пою в припеве, но они благодарили за музыку", – сказала она.
Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко 16 мая присвоил Джамалепочетное звание "Народная артистка Украины".