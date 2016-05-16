Крымские оккупанты заговорили о "возвращении Джамалы на историческую родину"

Так, "вице-премьер" оккупационного так называемого правительства Крыма Георгий Мурадов заявил, что "Джамале стоит сменить гражданство с украинского на российское и вернуться на историческую родину", сообщает ТАСС.

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"Затянувшиеся темы депортации должны быть закончены, нужно возвращаться. Мы ей всегда рады, поздравляем и думаем, что среди полученных ею российских голосов много людей из числа крымских татар, которые у нас в Крыму проживают", - заявил представитель оккупационной власти.

Как сообщал УНИАН, представительница Украины Джамала победила на "Евровидении-2016" в Швеции с песней "1944". На втором месте оказалась Австралия, на третьем - Россия.