Евровидение-2016: Продюсер Джамалы озвучил сумму затрат на участие в конкурсе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил продюсер певицы Игорь Тарнопольский.

"Бюджет составил 3 млн 123 тыс. грн", - сказал он.

По словам Тарнапольского, 1 млн 800 тыс. грн выделил один из украинских телеканалов, а остальные средства - неравнодушные люди, которые пожелали остаться неназванными.

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Как сообщал УНИАН, Джамала победила на конкурсе Евровидение-2016, который состоялся в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа.

Президент Петр Порошенко присвоил певице почетное звание "Народная артистка Украины".

Следующий конкурс Евровидение-2017 будет принимать Украина.