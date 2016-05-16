В Харькове из движущегося авто на дорогу выпал ребенок, никто не пострадал (видео)

Об этом сообщает "Городской дозор".

Судя по дате съемки, это случилось около часа дня воскресенья, 15 мая.

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Автомобиль двигался по ближней к обочине полосе и на небольшой скорости, так что происшествие обошлось без травм.