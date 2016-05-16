Одесские пограничники задержали молдаванина, разыскиваемого Интерполом за мошенничество

В Одесской области пограничники задержали гражданина Молдовы, которого разыскивал Интерпол за мошенничество.

Как сообщает Южное региональное управление Государственной пограничной службы, 15 мая в пункте пропуска «Кучурган» пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали гражданина Молдовы. Он разыскивался молдавскими правоохранительными органами за мошенничество. Задержанного передали сотрудникам Раздельнянского отдела полиции в Одесской области. Читайте такжеВ аэропорту Одессы задержан молдаванин, разыскиваемый Интерполом за торговлю людьми

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