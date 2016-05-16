Одесские пограничники задержали молдаванина, разыскиваемого Интерполом за мошенничество

15:16, 16 мая 2016
Общество
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В Одесской области пограничники задержали гражданина Молдовы, которого разыскивал Интерпол за мошенничество.

dpsu.gov.ua

Как сообщает Южное региональное управление Государственной пограничной службы, 15 мая в пункте пропуска «Кучурган» пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали гражданина Молдовы.

Он разыскивался молдавскими правоохранительными органами за мошенничество.

Задержанного передали сотрудникам Раздельнянского отдела полиции в Одесской области.

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