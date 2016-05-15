Джамала о своей победе: Европа поняла и почувствовала, что это искренне; и Украина на 100% заслужила это

В своем первом коротком интервью после возвращения из Стокгольма Джамала рассказала, что уже разговаривала с родителями и знает, что в Крыму все очень рады ее победе. Настолько радуются, что устраивают салюты, передает 112.

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"Из Крыма меня поздравили в первую очередь мои родители. Они сказали, что тут просто салюты и все радуются. Это было очень приятно слышать", - сказала Джамала. Певица призналась, что хотела бы, чтобы "Евровидение-2017" проходило в Крыму. Однако, вряд ли это возможно в течение года.

"Мы знаем, что Крым сейчас находится в оккупации. Мне бы очень хотелось, чтобы да, это было в Крыму (Евровидение-2017", - ред.), но мы не можем этого знать. Не то, чтобы я не верила в это, вы поймите меня правильно, я просто думаю, что за год мы не сможем этого сделать", - говорит певица.

Пока что, самым вероятным местом проведения "Евровидения-2017" называют НСК "Олимпийский".

Еще она рассказала, что участие в "Евровидении" было самым сложным периодом во всей ее жизни и участвовать в конкурсе было очень сложно. Поспать удалось всего пару часов - в самолете по дороге в Киев. А все 11 дней, которые Джамала с командой провели в Стокгольме, были очень сложными.

"У меня было два часа, чтобы поспать (в самолете, – ред.) Люди, которые были со мной, они просили меня отдохнуть, у меня не было возможности отдохнуть за 11 дней, которые мы были там. Это был самый сложный период в моей жизни, потому что репетиции начинались с утра и до ночи", - рассказала Джамала.

А вот о своей победе Джамала сказала, что она абсолютно заслуженная, несмотря на то, что нередко приходилось слышать о неформатности выбраной песни. Однако, Европа, - уверена Джамала, - доказала обратное, поддержав именно ее и песню "1944" о судьбе крымскотатарского народа. Эту историю услышали - уверена Джамала, - и именно об этом говорит говорит ее победа.

"Это означает, что та история, которую скрывали много лет, про которую много лет никто не хотел слышать, ее услышали. Ее постоянно оскверняли эту историю крымских-татар разными словами, но главное, что это была неправда. Это означает, что справедливость есть", - сказала певица, общаясь с журналистами в аэропорту.

"Мы действительно заслужили это, потому что прошли через большое количество боли. Я часто слышала, что эта песня не для Евровидения, что она слишком грустная для Евровидения. Что Европа достаточно слышала о боли в Украине: про аннексию, войну, революцию и так далее, и что сейчас не время для такой песни. Но вы видите, что Европа проголосовала за меня, что Европа поняла и почувствовала, что это искренне. И Украина на 100% заслужила это", - сказала Джамала.

Как сообщал УНИАН, Джамала одержала победу на конкурсе Евровидение-2016, который состоялся вчера в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа.

Следующий конкурс Евровидение-2017 будет принимать Украина.