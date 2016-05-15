Украина и США подпишут Соглашение о сотрудничестве в таможенной сфере

Как сообщает посольство Украины в США, об этом шла речь на встрече посла Украины в США Валерия Чалого с министром внутренней безопасности США Дже Джонсоном, руководителем Таможенной и пограничной службы США Гилом Керликовске и помощником руководителя Таможенной и пограничной службы США по международным вопросам Марком Кумансом.

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Отмечается, что стороны обсудили повестку дня визита в Украину в этом месяце Керликовске и важность подписания в ходе визита Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством США о взаимной помощи в таможенных делах, которое станет важным инструментом предотвращения таможенных правонарушений.

Также собеседники обсудили результативность проведения совместных тренировочных программ и передачу американской стороной оборудования для нужд украинских таможенников и пограничников. В частности, было отмечено успешное проведение украинскими пограничниками спецоперации по нахождению коллекции из 17 ценных картин, похищенных из музея итальянского города Верона. Собеседники отметили, что успех спецоперации является результатом украинско-американского сотрудничества в пограничной и таможенной сферах.

В ходе беседы стороны высоко оценили вклад украинских пограничников в защиту границ и сохранения мира на европейском континенте.

Чалый поблагодарил за оказанную Соединенными Штатами экспертную и техническую помощь в таможенной и пограничной сферах и подчеркнул важность продолжения указанной поддержки в контексте российской агрессии против Украины.

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Как сообщал УНИАН, правительство США заявило о готовности выделить 4 млн долл. на двухлетний проект реформирования украинской таможни.

Решение о привлечении иностранных менеджеров на таможню было принято правительством Украины весной 2015 года, а 11 февраля 2016 года Кабинет министров утвердил Концепцию по привлечению международных компаний - советников к реформированию таможни.