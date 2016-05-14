Порошенко о патрульных Краматорска и Славянска: Если бы нам таких в 2014 – задушили бы "русскую весну" в зародыше
Президент Петр Порошенко поздравил патрульных полицейских Краматорска и Славянска Донецкой области с принятием присяги.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на торжественной церемонии принятия присяги сотрудниками Департамента патрульной полиции сегодня в Краматорске.
«Я хочу поздравить каждого из 194 человек патрульных полицейских Славянска и Краматорска, которые прошли этот строгий отбор - 15 кандидатов на место, и это в Краматорске, Славянске. Это лучше, чем во многих университетах Украины и мира», - заявил Порошенко.
«80% патрульных полицейских с высшим образованием, средний возраст сотрудника вашего управления патрульной полиции – 27 лет. Это будущее Украины. 17% патрульных полицейских - женщины. 14 патрульных полицейских - участники боевых действий, которые, рискуя собственной жизнью, защищали страну от российской агрессии», - добавил президент.
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«Уверен, что если бы нам такое качество правоохранительных органов на Донбассе два года назад – в зародыше бы подавили так называемую «русскую весну», в отличие от тех предателей, которые сдавали боевикам отделения милиции, родные города и свои души», - отметил Порошенко.
Глава государства добавил, что на пути полицейских «будут трудности и ошибки».
«Но ваш опыт гарантирует поступательное движение Украины вперед и прогресс всех реформ», - сказал он.
Как сообщает департамент коммуникации Нацполиции, министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул, что сотрудники патрульной полиции на севере Донецкой области должны способствовать высокому уровню доверия к украинской власти.
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«Совсем недалеко от вас находятся оккупированные Горловка и Донецк. И люди, которые там живут, должны видеть, как живут города, находящиеся под контролем украинской власти», - подчеркнул он.
После принесения присяги на верность украинскому народу полицейские отправились обеспечивать общественный порядок на улицах Краматорска в составе 11 автопатрулей. Кроме того, 13 таких патрулей сегодня появится в Славянске.
Набор в полицию Краматорска и Славянска начался 26 сентября 2015 года. Всего было подано 2 410 анкет.
Патрульная полиция будет работать в самих городах Краматорск и Славянск и на трассе между ними. Всего будут служить 194 полицейских, 14 из которых участвовали в АТО. Возглавил полицию участник АТО Александр Малыш.