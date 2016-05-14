СБУ задержала полицейских, которые "крышевали" контрабанду наркотиков (фото, видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, в апреле 2016 года СБ Украины перекрыла мощный канал поставок из стран ЕС таблеток с содержанием наркотических веществ.

Читайте такжеУкраинские хакеры раскрыли структуру "министерства пропаганды "ДНР" (документы)

Во время досудебного следствия правоохранители установили причастность к наркобизнесу работников оперативно-поискового отдела в Ивано-Франковской области межрегионального Управления Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции.

Отмечается, что во время обысков в служебных помещениях и по месту жительства полицейских сотрудники спецслужбы обнаружили наркотические средства и значительные суммы в валюте.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 307 и ч. 3 ст. 368 Уголовного Кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.