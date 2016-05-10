СБУ ликвидировала террористическую группу, готовившую теракты на Херсонщине в День Победы (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что террористы, финансируемые и управляемые представителями спецслужб Российской Федерации, ответственные за взрыв, произошедший 14 апреля в пгт Новоалексеевка Генического района.

Напомним, что тогда один человек погиб и еще шестеро получили ранения различной степени тяжести.

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Кроме того, во время расследования этого теракта сотрудники спецслужбы предотвратили еще один взрыв, который должен произойти в 20-х числах апреля в Геническе.

Во время обыска в автомобиле террористов сотрудники СБУ совместно с полицией изъяли пластид в тротиловом эквиваленте почти 40 кг.

Сейчас продолжаются необходимые оперативно-следственные действия.

Напомним, ранее председатель Генической райгосадминистрации Херсонской области Александр Воробьев заверил, что местная власть намерена усилить меры безопасности, чтобы не допустить провокаций в День памяти жертв депортации крымскотатарского народа 18 мая