Блокировка сайта Крым.Реалии в РФ и оккупированном Крыму: руководитель ресурса прокомментировал запрет

Журналист подчеркнул, что российские органы не предупреждали официально ни сайт, ни Радио Свободная Европа – Радио Свобода в общем, что имеют претензии к содержанию публикаций, прежде чем в среду начали блокировать доступ к нему и в Крыму, и в России, передает Крым.Реалии.

Ранее в четверг с осуждением блокировки сайта Крым.Реалии в оккупированном Крыму и в России выступило руководство Радио Свободная Европа – Радио Свобода. "Это акт агрессии, использованный под возмутительным предлогом экстремизма ради введения цензуры против Радио Свободная Европа – Радио Свобода и невозможность доступа аудитории в России и в Крыму до получения правды об аннексии... Мы осуждаем это как посягательство на работу Радио Свободная Европа – Радио Свобода и право граждан на получение свободного доступа к информации", – заявил вице-президент Радио Свободная Европа – Радио Свобода Ненад Пеич.

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В этот же день "прокуратура" Крыма заявила, что признала сайт Крым.Реалии таким, что "систематически помещает публикации экстремистского толка, направленные на разжигание межнациональной и межэтнической розни", и, в частности, осуществляет информационное сопровождение действий, направленных на нарушение территориальной целостности России, пропаганду проведения так называемой "гражданской блокады Крыма".

Генеральная прокуратура России поддержала позицию российской прокуратуры Крыма и подготовила требование ограничить доступ к сайту в российской Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, известной как "Роскомнадзор", и сейчас доступ к сайту заблокирован.

Напомним, 12 мая сайт проекта Крым. Реалии, который является филиалом украинского подразделения "Радио Свобода", начали блокировать в России.