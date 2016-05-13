Блокировка сайта Крым.Реалии в РФ и оккупированном Крыму: руководитель ресурса прокомментировал запрет
Руководитель сайта Крым.Реалии, проекта украинской редакции Радио Свобода, Владимир Притула заявил, что запреты со стороны России не остановят его работу.
Журналист подчеркнул, что российские органы не предупреждали официально ни сайт, ни Радио Свободная Европа – Радио Свобода в общем, что имеют претензии к содержанию публикаций, прежде чем в среду начали блокировать доступ к нему и в Крыму, и в России, передает Крым.Реалии.
Ранее в четверг с осуждением блокировки сайта Крым.Реалии в оккупированном Крыму и в России выступило руководство Радио Свободная Европа – Радио Свобода. "Это акт агрессии, использованный под возмутительным предлогом экстремизма ради введения цензуры против Радио Свободная Европа – Радио Свобода и невозможность доступа аудитории в России и в Крыму до получения правды об аннексии... Мы осуждаем это как посягательство на работу Радио Свободная Европа – Радио Свобода и право граждан на получение свободного доступа к информации", – заявил вице-президент Радио Свободная Европа – Радио Свобода Ненад Пеич.
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В этот же день "прокуратура" Крыма заявила, что признала сайт Крым.Реалии таким, что "систематически помещает публикации экстремистского толка, направленные на разжигание межнациональной и межэтнической розни", и, в частности, осуществляет информационное сопровождение действий, направленных на нарушение территориальной целостности России, пропаганду проведения так называемой "гражданской блокады Крыма".
Генеральная прокуратура России поддержала позицию российской прокуратуры Крыма и подготовила требование ограничить доступ к сайту в российской Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, известной как "Роскомнадзор", и сейчас доступ к сайту заблокирован.
Напомним, 12 мая сайт проекта Крым. Реалии, который является филиалом украинского подразделения "Радио Свобода", начали блокировать в России.