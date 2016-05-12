В России начали блокировать сайт "Крым.Реалии"

Об этом сообщила "прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская, передает ТАСС.

"По материалам, собранным прокуратурой Крыма, Роскомнадзор проводит процедуры по блокировке доступа к данному проекту", - сообщила она.

Ранее прокуратура Крыма заподозрила "Крым. Реалии" в "экстремистской деятельности". Поклонская заявила тогда, что публикации проекта "содержат в себе оправдание диверсий, экстремизм и бесконечную дискредитацию органов власти в Крыму, разжигание межнациональной вражды". В апреле собранные материалы были переданы в Генеральную прокуратуру РФ.

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Напомним, 19 апреля так называемый "прокурор Крыма" Наталья Поклонская сообщила, что местное управление ФСБ возбудило дело в отношении журналиста проекта "Крым.Реалии". Его подозревают в публичных призывах к экстремистским действиям по нарушению территориальной целостности России из-за публикации о блокаде полуострова, якобы содержащей высказывания такого рода.

Поклонская не уточнила имя журналиста, против которого возбуждено дело. Однако вскоре другой журналист, Олег Крючков, сообщил, что, по его данным, речь идет о Николае Семене.