"На Москву!": в Черновцах неизвестные разрисовали монумент с танком Т-34 (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, надпись появилась на одном из боков танка 11 мая.

Следственно-оперативная группа выезжала на место, выясняются все обстоятельства.

Речь идет о правонарушении, которое можно квалифицировать как мелкое хулиганство или нарушение правил благоустройства, - сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области.

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Автору надписи «На Москву» на танке может грозить штраф.

Как сообщал УНИАН, 31 марта 2016 года Черновицкий городской совет принял решение о запрещении в городе вывесок, объявлений, щитов, таблиц и досок, в которых используется слово «Россия» и словосочетания, связанные со страной-аг. рессором.

Справка УНИАН. Танк экипажа гв. лейтенанта П. Никитина установлен в Черновцах на ул. Гагарина - этот танк первым ворвался в город 25 марта 1944 года во время освобождения его от фашистских захватчиков.