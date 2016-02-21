Джамала будет представлять Украину на "Евровидении-2016" в Швеции

Украинская певица родилась в семье крымского татарина и армянки. Известность Джамале принес конкурс "Новая волна 2009", который проходил в Юрмале, где она получила гран-при.

32-летняя артистка специально для нацотбора написала песню "1944", на которую ее вдохновил рассказ прабабушки. Именно с этим годом связаны самые тяжелые воспоминания в ее семье.

Речь идет о насильственной депортации крымскотатарского народа.

Отмечается, что участие в финальном голосовании приняли более 300 тысяч человек, что является рекордом для отборочных конкурсов "Евровидения" в Украине.

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Напомнии, первый полуфинал Национального отбора на "Евровидение-2016" состоялся 6 февраля. 13 февраля состоялся второй полуфинал национального отбора. По три участника из двух полуфиналов прошли в финал национального отбора.

Больше всего голосов получили и прошли в финал:

По результатам первого полуфинала - певица Джамала и группы The Hardkiss и Brunettes Shoot Blondes.

По результатам второго полуфинала - группы SunSay, Pur: Pur и «НеАнгелы».