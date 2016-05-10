Мать Савченко рассказала экс-нардепу, как Надежда прыгнула с Московского моста на день рождения

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Наконец окольными путями вместе с Марией Ивановной и народным депутатом Валерием Дубилем добрались до Ростова", - сообщил Павловский, опубликовав фото из ростовского аэропорта вместе с украинским консулом в Ростове Александром Ковтуном.

Он выразил надежду, что завтра мать Надежды Савченко сможет поздравить дочь с днем рождения.

"Долгой дорогой Мария Ивановна рассказывала, как Надя закаляла и проверяла себя. Например, на свой 22-й день рождения Надя прыгнула с Московского моста", - отметил Павловский.

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Как сообщал УНИАН, суд в России 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.

24 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным об алгоритме и сроках освобождения Савченко.

Савченко должна быть выдана Украине в рамках Конвенции о передаче осужденных лиц от 1983 года. Федеральная служба исполнения наказаний России отмечает, что для этого нужно, в частности, заявление Савченко о желании отбывать наказание в Украине.

11 мая ей исполнится 35 лет.

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