Рада уточнила условия приема на обучение в вузы лиц с территории проведения АТО

Как передает корреспондент УНИАН, были приняты уточнения в недавно принятый закон, который еще не был передан на подпись президента, "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения права на получение образования лиц, местом жительства которых является территория проведения антитеррористической операции" (регистрационный номер 4350).

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Согласно уточнению, для лиц, местом жительства которых является территория проведения АТО, которые получили документ об общем среднем образовании, прием на обучение в вузы на Донбассе на территории, где осуществляют полномочия областные военно-гражданские администрации, и учебные заведения, эвакуированные с территории проведение АТО и временно оккупированной территории, осуществляется по результатам ВНО или на конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов.

Кроме того, уточнено, что данный закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования, однако вводится в действие через месяц со дня вступления в силу.