Государственные польские ВУЗы снизили стоимость обучения для украинцев

Как сообщает Радио Польша, появились новые предложения от других лучших государственных университетов, которые могут заинтересовать украинских абитуриентов.

В частности, Лудзький университет вдвое снизил цены на все специальности в учебном заведении. "Стоимость года обучения на Международных отношениях и Маркетинга составит 1250 евро вместо прежних 2500 евро. За Журналистику и критику СМИ, а также за Английскую филологию с вторым иностранным украинский абитуриент заплатит 1000 евро вместо 2000 евро. Год обучения на Туризме и отдыхе и Компьютерной графике и дизайне игр обойдется в 1250 евро вместо 2500 евро", - говорится в сообщении.

Также вдвое снизил цены на все специальности Краковский педагогический университет. Ранее стоимость обучения за год составляла 2000 евро. Теперь за Немецкую филологию, Международный туризм, Международные отношения, Специальная педагогика для преподавателей, Графика и визуальное проектирование, а также Информатику абитуриенты из Украины будут платить 1000 евро.

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"Государственный университет им. Марии Склодовской-Кюри в Люблине, начиная с 2016 года, предлагает следующие цены на обучение: Живопись – 1500 евро вместо 2000 евро; Логистика – 1300 евро вместо 2000 евро; Журналистика и средства массовой информации – 1250 евро вместо 2000 евро; Менеджмент – 1250 евро вместо 2000 евро; Художественное образование в области музыки – 2000 евро вместо 3000 евро; Биология – 1300 евро вместо 2000 евро", - сообщает Радио Польша.

Люблинский и Ченстоховский политехнические университеты снизили цены на обучение также вдвое (с 2000 евро до 1000 евро) на обучение для иностранцев. В частности, такую цену смогут заплатить украинцы на таких специальностях в Люблинском универе: Архитектура и урбанистика, Техническая физика, Менеджмент, Механика и строение машин, Электроника и информатика в медицине, Строительстве. А в Ченстоховском университете украинские абитуриенты заплатят за следующие специальности: Строительство, Техническая информатика, Компьютерное проектирование машин и оборудования, Финансы и банковское дело, Английский язык в бизнесе, Логистика.

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