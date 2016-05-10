В Украине могут усилить ответственность за угон автомобилей

Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

Так, предлагается установить, что незаконное завладение транспортным средством наказывается штрафом от 1 тысячи до 3 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет, или лишением свободы на срок от 3 до 6 лет.

Читайте такжеВ столице возросло количество угонов

В действующем законодательстве говорится о штрафе от 1 тысячи до 1200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или ограничении свободы на срок от 3 до 5 лет, или лишении свободы на тот же срок.

Кроме того, предлагается установить, что те же действия, совершенные повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или сопряженные с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенные с проникновением в помещение или другое хранилище, или если они нанесли значительный материальный ущерб, - наказываются лишением свободы на срок от 6 (сейчас - от 5) до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Действия, предусмотренные частями первой или второй данной статьи, совершенные организованной группой или сопряженные с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или если они нанесли большой материальный ущерб, - наказываются лишением свободы на срок от 8 (в данное время - от 7) до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как отмечается в пояснительной записке, согласно статистическим данным Департамента информационно-аналитического обеспечения Министерства внутренних дел Украины, в течение последних пяти лет наблюдается устойчивая тенденция к увеличению количества уголовных правонарушений, касающихся незаконного завладения транспортным средством. Так, за 5 месяцев 2013 года зарегистрировано 3368 угонов, в 2014 – 4005, а в 2015 – 4600.

"Этот показатель значительно выше на востоке страны и в столице, и связан с проведением антитеррористической операции в восточной части государства", - говорится в тексте и отмечается, что больше всего угонов совершено в городе Киеве – 779, Днепропетровской области – 483, Донецкой – 413 и Одесской – 387.

Вместе с тем, в течение 5 месяцев 2015 года только в каждом четвертом из 4600 зарегистрированных уголовных производств указанной категории установлены причастные к совершению преступлений лица (1174).

Кроме того, отмечается, что ужесточение уголовной ответственности за преступные деяния, предусмотренные частью 1 статьи 289 УК Украины, путем установления более строгого наказания за их совершение "позволит правоохранительным органам в полном объеме использовать определенные УПК Украины возможности по раскрытию указанных преступлений".