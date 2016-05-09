В Харькове в ходе столкновений возле Мемориала Славы полицейскому разбили нос

Как передает корреспондент УНИАН, во время попытки разнять участников конфликта подполковнику полиции попали в лицо древком от флага. Вследствие этого у мужчины был разбит нос и поцарапан подбородок.

Во время брифинга на Мемориале Славы после столкновений начальник отдела превентивной деятельности ГУ НП Украины в Харьковской области Сергей Бирбасов сообщил, что в возложении цветов приняли участие около 5000 человек, охрану осуществляли около 500 сотрудников полиции, а также бойцы Нацгвардии.

Во время конфликта для проведения профилактической беседы из толпы было выведено около 15 человек, никто из них не задержан и не доставлен в отделы полиции.

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Бирбасов добавил, что перед началом церемонии возложения цветов сотрудники полиции настоятельно просили некоторых участников мероприятия убирать георгиевские ленты. Он добавил, что на Мемориале у участников мероприятия не было изъято никаких запрещенных предметов.