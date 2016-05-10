Украинский канал показал выступление Симоненко о "неонацистах" при власти и "бандеровщине" (видео)

В своей пропагандистской речи Симоненко вспомнил о "ленинских идеях" и "Коммунистической партии", которые, по его словам, и помогли одержать победу во Второй мировой войне, передает ТСН.

При этом нынешнюю украинскую власть Симоненко назвал "неонацистами, что пришли к власти после вооруженного переворота".

Кроме того, главный коммунист заявил, что "негодяи из националистической бандеровщины" оскверняют могилы ветеранов войны.

Экс-нардеп также высмеял идею проведения Дня памяти и примирения, обвинив власть в переименовании улиц, которые были названы в честь героев Второй мировой войны.

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"С кем и чем примириться? Нам предлагают помирится с приспешниками фашистов полицаями и изменниками Родины", - заявил Симоненко в эфире телеканала, директором которого является сын политика Андрей.

Видеообращение лидера украинских коммунистов также опубликовано на сайте партии "КПУ", где среди прочего отмечается, что коммунисты продолжают деятельность, несмотря на запрет.

Напомним, Высший административный суд Украины отказал в открытии кассационного производства по жалобе КПУ, которая пыталась обжаловать свой запрет в Украине.