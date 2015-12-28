КПУ обжаловала запрет своей деятельности
12:21, 28 декабря 2015Политика
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Коммунистическая партия Украины обратилась в Киевский апелляционный административный суд с апелляционной жалобой на постановление Окружного административного суда Киева от 16 декабря, которым деятельность партии была запрещена.
Компартия обжаловала в апелляционном суде запрет своей деятельности / Фото УНИАН
Об этом говорится в сообщении партии.
КПУ напоминает, что окружной админсуд Киева рассмотрел дело №826/15408/15 по иску Министерства юстиции к ней. 16 декабря суд в порядке письменного производства принял решение об удовлетворении иска Минюста и решил прекратить деятельность Компартии.
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Партия отмечает, что считает решение суда первой инстанции незаконным и необоснованным, принятым с нарушением норм материального и процессуального права, и, как следствие, подлежащим отмене апелляционным судом в полном объеме.
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