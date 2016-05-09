В Житомирской области правоохранители задержали очередную группу незаконных копателей янтаря

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, группа мужчин была задержана во время рейда межведомственных групп прокуратуры и полиции.

Работники рейдовой группы обнаружили в лесном массиве близ села Обище в Олевском районе в урочище трех мужчин, которые только наладили добычу янтаря. Используя мотопомпу, они размывали почву, чтобы достать янтарь.

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Работники следственно-оперативной группы, прибывшие на место, изъяли оборудование для добычи камня: 3 мотопомпы, 3 водозаборники, 12 пожарных рукавов и другое, а также автомобиль.

Задержанных доставили в отделение полиции. Как выяснилось, двое из них являются 23-х и 26-летними жителями Ривненской области, а 45-летний мужчина - из Киевской области.

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По указанному факту начато уголовные производства по ч.2 ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины. Задержанным может грозить штраф от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение, или лишение свободы на срок до 3 лет.