Турчинов в День памяти и примирения напомнил, что агрессора невозможно умиротворить, а только победить

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении секретаря СНБО. По словам Турчинова, сегодня и завтра мир отмечает Дни памяти и примирения. Эти дни - дни памяти и чествования всех жертв Второй мировой войны. Более 60 стран были вовлечены в эту страшную войну, бои шли на трех континентах, в ней приняли участие 80% населения Земли. Посчитать потери от войны чрезвычайно сложно: по разным подсчетам, погибли около 55 млн человек, из них 14 млн украинцев.

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Турчинов отметил, что войны никогда не начинаются неожиданно, их готовят, им способствуют ...

«В 30-е годы, придя к власти, Гитлер пренебрег Версальским договором, начал наращивать военную мощь и объявил призыв в армию. Ему это позволили. Аншлюс Австрии произошел в 1938 году - Европа и это проглотила. И не только проглотила, проводя политику умиротворения агрессора, поверив заверениям Гитлера, что это «последняя территориальная претензия». Европейские политики на переговорах в Мюнхене, однако не пригласив туда представителя Чехословакии, отдали агрессору часть ее территории - Судеты. Разрывая Чехословакию, «друзья» прикрывались желанием сохранить мир ... Но вместо мира вся Европа захлебнулась кровью», - напомнил секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что история должна нас учить. «Учить тому, что агрессора невозможно умиротворить. Создав конфликт в Приднестровье, Чечне, он пойдет дальше - в Абхазию, а оттуда - в Грузию, затем - в Украину. И от цивилизованного мира зависит, ждать следующего шага агрессора или обезвредить его», - отметил Турчинов.

По его словам, сегодня, как и более 70 лет назад, несокрушимые духом украинцы с оружием в руках защищают суверенитет и территориальную целостность нашего государства. «У нас есть только один путь - путь объединения и победы, который мы с честью пройдем до конца!», - убежден секретарь СНБО.